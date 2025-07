Cortona imbrattata dai soliti coglioni | vandali anti-turismo con spray e ignoranza

Cortona, gioiello toscano amato da artisti e visitatori, si trova sotto attacco da parte di vandali che deturpano il suo incanto con spray e ignoranza. Ma non lasciamo che questi episodi offuschino la magia: tra paesaggi mozzafiato, angoli Instagrammabili e vini eccellenti, emerge anche l'ironia della nuova mostra “Schizzi Spray” del misterioso Anonimo™, un modo per riflettere e sorridere sulla nostra società. Ecco il catalogo...

Spoiler: se siete delicatini, tappatevi le orecchie (o meglio, gli occhi). Un giro a Cortona? Panorama mozzafiato, stradine da Instagram, vino che canta?. e, sorpresa, la nuova mostra permanente di Schizzi Spray del Rincretinito Anonimo™. Ecco il catalogo (visibile anche nelle foto): “Tourist go home!” – calligrafia da prima elementare, ortografia da sbronza di mezzogiorno.. “Fuori i B&B!” – peccato manchi la firma “Comitato Malox per Stomaci Delicati”.. “Stop Airbnb — La vita lenta ha rotto le?. palle!” – l’ha scritta di corsa, si vede che aveva fretta di andarsene a fare apericena.. “No more gentrification – Poggio libero” – perché in inglese fa più figo, ma poi “gentrification” lo scrivi a stento. 🔗 Leggi su Lortica.it