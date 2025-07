LIVE F1 GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA | Hamilton e Leclerc davanti a tutti nella FP2!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.28 Hadjar migliora con la Racing Bull ed è terzo 0.141 da Antonelli. Ora attendiamo le due Ferrari che si lancino con gomme soft. 17.26 Antonelli si porta davanti a tutti con la Mercedes in 1:26.383 a precedere di 0.140 Russell. Le due Mercedes con le soft. 17.25 McLaren non così in forma e con l’assetto non così stabile. Vedremo nella prosecuzione del turno. 17.24 Russell in pista con le gomme soft e vediamo il suo tempo. 17.23 Verstappen non brillantissimo finora e nono a 0.747. 17.22 Finora, una Ferrari spettacolare a Silverstone con le gomme medie. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA: Hamilton e Leclerc davanti a tutti nella FP2!

