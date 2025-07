Ex Reggiani i sindacati | Dopo la tragedia di Vika ancora gente sui tetti Tra incendi e soccorsi 60 interventi all’anno

Dopo la tragedia di Vika, le immagini di persone sui tetti tra incendi e soccorsi a Bergamo non si placano. I vertici delle principali associazioni sindacali hanno scritto al prefetto, chiedendo un confronto urgente per affrontare il grave degrado e il rischio sociale nell’ex Reggiani. La situazione richiede interventi immediati: è ora di agire per garantire sicurezza e dignità alle comunità coinvolte.

Bergamo. I vertici di tre associazioni sindacali bergamasche hanno scritto una lettera al prefetto di Bergamo, Luca Rotondi, per chiedere un confronto urgente che possa individuare delle misure per affrontare la situazione di “degrado” e “pericolosità sociale” nell’ ex Reggiani. La comunicazione – firmata dai segretari provinciali di Fns Cisl, Uil Pa e Conapo (rispettivamente Matteo Cavalletti, Gabriele Di Marzo e Enzo Sinaguglia ) – è stata inviata dopo la morte di ‘Vika’, la 14enne ucraina trovata senza vita giovedì 26 giugno negli spazi abbandonati dell’ex fabbrica. “La circostanza – esordiscono i sindacalisti nella lettera – è purtroppo epilogo di una lunga catena di eventi che hanno richiesto sempre l’attivazione degli enti istituzionali per fare fronte alle numerose richieste di soccorso che raggiungono ormai il numero annuo di circa 60 interventi tra incendi, soccorsi persona e interventi tecnici”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Ex Reggiani, i sindacati: “Dopo la tragedia di Vika ancora gente sui tetti. Tra incendi e soccorsi 60 interventi all’anno”

