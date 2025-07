Corea mistero sull' uomo che ha attraversato indenne il confine

Si tratta di un nordcoreano, ora sotto la custodia dell'esercito di Seul: nessuno conosce le ragioni di un gesto così pericoloso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Corea, mistero sull'uomo che ha attraversato (indenne) il confine

Un uomo ha attraversato il confine militarizzato fra Corea del Nord e Corea del Sud ed è in custodia dell’esercito sudcoreano - Venerdì l’esercito sudcoreano ha detto di aver preso custodia un uomo nordcoreano che ha attraversato il confine altamente militarizzato che separa la Corea del Nord dalla Corea del Sud. Riporta ilpost.it

Uomo attraversa la zona demilitarizzata coreana e viene preso in custodia dalle forze di Seul - Un uomo non armato attraversa la zona demilitarizzata tra Corea del Nord e Corea del Sud, catturato dopo venti ore da truppe sudcoreane; le Nazioni Unite monitorano la situazione per evitare tensioni. Secondo gaeta.it