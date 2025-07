Canoa velocità l’Italia qualifica altri dodici equipaggi in Finale A agli Europei J U23 di Pitesti

L’Italia si distingue ancora una volta agli Europei J/U23 di canoa velocità a Pitesti, con dodici equipaggi qualificati in Finale A, confermando la solidità della nostra squadra. La seconda giornata di gare si apre all’insegna del talento e della determinazione, mentre i giovani atleti azzurri continuano a scrivere pagine brillanti in questa competizione. La marcia verso le medaglie è ormai avviata, e il futuro promette grandi emozioni.

Seconda giornata di gare a Pitesti, in Romania, per gli Europei JU23 di canoa velocità: l ’Italia continua a raccogliere grandi soddisfazioni e prosegue spedita nella sua marcia in attesa delle gare che assegneranno le medaglie. La spedizione azzurra qualifica altre dodici imbarcazioni in Finale A delle diverse specialità. UNDER 23. Nel K1 1000 maschile Francesco Lanciotti non riesce ad andare oltre la quarta posizione, 3:46.048 il tempo di riferimento, e deve accontentarsi della Finale B. Nella seconda semifinale del K1 500 maschile l’italiano conquista la terza posizione in 1:43.255, tempo che gli consente di staccare il pass per la Finale A. 🔗 Leggi su Oasport.it