Di fronte alla debolezza europea l’Italia può tenere stretta l’America Parla Orsina

Di fronte all'incerta posizione europea, l'Italia si trova a dover navigare con cautela tra alleanze e sfide geopolitiche. Con il colloquio tra Trump e Putin che si conclude senza novità , e un'America forse disimpegnata in Ucraina, l'Europa appare fragile e frammentata. Ma qual è il ruolo che può ancora svolgere l'Italia e l'Occidente in questo scenario di instabilità ? La risposta risiede nella capacità di rafforzare la propria autonomia strategica e diplomatica.

Chiamata a vuoto. Il colloquio telefonico fra il presidente americano Donald Trump e Vladimir Putin si conclude con un nulla di fatto. Mentre si moltiplicano i segnali di un possibile disimpegno americano dal conflitto in Ucraina, l’Europa appare ancora una volta incerta, poco incisiva, incapace di parlare con una sola voce. Quali conseguenze potrebbe avere questa situazione per l’Italia? E quale ruolo può ancora giocare l’Occidente in un contesto globale sempre piĂą instabile? Formiche.net ne ha parlato con il professor Giovanni Orsina, storico e direttore del Dipartimento di Scienze Politiche della Luiss. 🔗 Leggi su Formiche.net