Esplosione Roma | le raccomandazioni della Protezione civile

Dopo l'esplosione di questa mattina in via dei Gordiani, a Roma, la Protezione Civile del Comune ha diffuso importanti raccomandazioni per tutelare la salute dei cittadini. Adottare comportamenti corretti può fare la differenza nel ridurre i rischi legati ai fumi e alle sostanze nocive. Ecco le indicazioni essenziali da seguire per garantirsi sicurezza e benessere in questa situazione critica. Non sostare nei pressi dell’area interessata...

A seguito dell’ esplosione di stamattina in via dei Gordiani nel Municipio V, a Roma, la Protezione Civile di Roma facendo proprie le raccomandazioni dell’Asl Roma 2 invita i cittadini a seguire alcune raccomandazioniindicazioni per limitare l’esposizione ai fumi e ai prodotti della combustione potenzialmente dannosi per la salute. Le raccomandazioni della Protezione civile: ecco quali sono. Non sostare nei pressi dell’area interessata dall’incendio.. Nelle aree limitrofe o a distanza fino a tre chilometri dal luogo dell’esplosione, si consiglia di rimanere all’interno delle abitazioni, di tenere chiuse le finestre e di disattivare gli impianti di ventilazione (condizionatori, ventilazione meccanica controllata, cappe aspiranti) per evitare l’immissione di area esterna insalubre. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Esplosione Roma: le raccomandazioni della Protezione civile

In questa notizia si parla di: raccomandazioni - roma - protezione - civile

#Roma #Esplosione. Una quarantina le persone soccorse, nessuno è in pericolo di vita. La protezione civile raccomanda di tenere chiuse le finestre.... Vai su Facebook

#Roma Esplosione al Prenestino Medici Sima, Miani:"Si raccomanda a chiunque risieda o lavori nell'area interessata di attenersi scrupolosamente alle indicazioni delle autorità sanitarie e di protezione civile, mantenendo chiuse le finestre" 1/ Vai su X

Esplosione Roma: le raccomandazioni della Protezione civile - LaPresse; Sito Istituzionale | Esplosione via dei Gordiani, informazioni e indicazioni sanitarie; Esplode pompa benzina a Roma, oltre 40 feriti, 2 in pericolo di vita. Abitanti: Sfiorata tragedia - Protezione civile: Finestre chiuse fino a 3 km.

Esplosione Roma: le raccomandazioni della Protezione civile - A seguito dell'esplosione di stamattina in via dei Gordiani nel Municipio V, a Roma, la Protezione Civile di Roma facendo proprie le raccomandazioni dell'Asl ... lapresse.it scrive

Esplosione a Roma, la Protezione Civile chiede di tenere le finestre chiuse nel V Municipio - La Protezione Civile ha chiesto ai cittadini residenti nel Municipio V di tenere chiuse le finestre, a scopo precauzionale, in merito all'esplosione di ... Scrive fanpage.it