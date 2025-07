Garlasco al via le tamponature per le analisi genetiche Il battibecco tra i legali fuori dalla Procura e i dubbi sull’impronta 33

A Garlasco si avvia a una svolta cruciale: le tamponature per le analisi genetiche potrebbero svelare nuovi dettagli sull’omicidio di Chiara Poggi. Mentre fuori dalla procura si accendono discussioni tra legali, il terzo giorno di indagini in questura a Milano promette di fare luce su tracce mai esaminate prima. La verità potrebbe essere più vicina di quanto si immagini. Restate sintonizzati per aggiornamenti esclusivi.

Terzo giorno di lavori in questura a Milano per l’ incidente probatorio nell’ambito dell’inchiesta su Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi del 13 agosto del 2007. Tra le attività in programma oggi ci sono le campionature, per le successive analisi genetiche, su tre tamponi di Chiara, tra cui uno mai analizzato, e su due o tre tracce ematiche (tra le oltre 100 repertate) che non avevano fornito risultati all’epoca. All’esame dei consulenti anche tre tracce su un frammento del tappetino del bagno macchiato dal sangue. Una di queste macchie era Dna della 26enne, mentre un’altra non aveva dato esiti. 🔗 Leggi su Open.online

