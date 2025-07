Esplosione Roma il carabiniere che ha soccorso un operaio | Avvolto dalle fiamme in auto

Un gesto di coraggio che ha lasciato il segno: questa mattina a Roma, un carabiniere ha rischiato la vita per salvare un operaio avvolto dalle fiamme in auto. In un istante, quello che sembrava un ordinario incendio si è trasformato in un dramma più grande, mettendo a dura prova il coraggio e la prontezza dei soccorritori. Ecco come il Maresciallo Assanti ha raccontato quei momenti decisivi che hanno fatto la differenza.

“Questa mattina siamo stati chiamati per un incendio che pensavamo fosse il solito incendio estivo. Sul posto abbiamo capito che si trattava di un incendio di ben altra natura. Mentre ci stavamo coordinando per salvare più persone possibili, abbiamo sentito una prima deflagrazione”. Così il Maresciallo Capo Gregorio Assanti che con i colleghi Carabinieri era impegnato nei primi minuti dei soccorsi racconta cosa ha visto al distributore di gpl di Via dei Gordiani a Roma esploso questa mattina. “Le fiamme hanno avvolto un autoambulanza e un’autovettura che aveva una persona a bordo. Un uomo che lavora nel distributore. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Esplosione Roma, il carabiniere che ha soccorso un operaio: “Avvolto dalle fiamme in auto”

In questa notizia si parla di: esplosione - roma - carabiniere - soccorso

Roma, spenti tutti i focolai causati dall’esplosione al Prenestino - Roma può tirare un sospiro di sollievo: tutti i focolai scatenati dall'esplosione al Prenestino sono stati domati, garantendo la sicurezza dei residenti.

Il racconto del maresciallo sui soccorsi alla vittima più grave dopo le esplosioni in via dei Gordiani a Roma. I momenti convulsi in cerca di un mezzo di soccorso, mentre le ambulanze andavano a fuoco dopo le esplosioni delle bombole di ossigeno Vai su Facebook

Esplosione a Roma, i Carabinieri: Un uomo soccorso in un'auto in fiamme; Esplosione a Roma, i Carabinieri: Un uomo soccorso in un'auto in fiamme; Esplosione distributore gpl a Roma, i carabinieri: abbiamo soccorso un uomo in un'auto in fiamme.

Esplosione Roma, il carabiniere ferito nei soccorsi: «Sembrava uno scenario di guerra» - (LaPresse) «Al momento della seconda esplosione la prima persona che ho visto di spalle l’ho trascinata via per soccorrerla. Scrive msn.com

"L'esplosione e l'auto in fiamme, così abbiamo salvato un uomo": l'intervento dei carabinieri a Roma - Un uomo a bordo di un'auto andata in fiamme è stato salvato oggi durante l' esplosione del distributore di benzina a Roma, in zona Prenestina, grazie all'intervento di due carabinieri. Segnala msn.com