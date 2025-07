LIVE Darderi-Thompson 4-6 2-3 Wimbledon 2025 in DIRETTA | set e break di margine per l’australiano

Segui in tempo reale l'emozionante sfida tra Darderi Thompson a Wimbledon 2025, dove l'Australiano mantiene un vantaggio di set e break, dimostrando grande tenacia e talento. Con ogni punto, il match si fa sempre piĂą avvincente, coinvolgendo tifosi e appassionati di tennis di tutto il mondo. Non perdere neanche un'azione: clicca qui per aggiornare live e vivere ogni istante di questa spettacolare partita!

4-2 Game Thompson. Con un ACE l'australiano tiene nuovamente la battuta. 40-15 Scambio prolungato chiuso dall'errore con il rovescio in back difensivo dell'italo-argentino. 30-15 Risposta vincente con il dritto incrociato di Darderi. 30-0 Serve and volley ben giocato da Thompson. 15-0 Servizio, dritto e smash a segno per l'australiano. 2-3 Game Darderi. Altro ottimo servizio dell'azzurro. 40-0 Prima esterna vincente dell'italo-argentino. 30-0 Non passa la risposta di rovescio del tennista di Sydney.

LIVE Darderi-Thompson, Wimbledon 2025 in DIRETTA: l’azzurro prova a sfruttare l’occasione per gli ottavi - Benvenuti alla diretta live di Wimbledon 2025, dove Luciano Darderi si prepara a sfidare Jordan Thompson nel terzo turno.

