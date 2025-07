Cicero ANCODIS denuncia | Collaboratori dei DS senza diritti un paradosso inaccettabile

In un sistema scolastico già fragile, emerge un paradosso inaccettabile: i collaboratori dei dirigenti scolastici, pilastri fondamentali per il buon funzionamento delle scuole, sono ancora invisibili al contratto e privi di diritti. Mentre i DS reggenti vengono riconosciuti e compensati, questi professionisti restano nel limbo della precarietà. Rosolino Cicero, presidente di ANCODIS, denuncia con fermezza questa disparità: un’ingiustizia che non può più essere ignorata.

Mentre il sistema scolastico si prepara ad affrontare un altro anno con mille istituti senza dirigente titolare, il presidente di ANCODIS, Rosolino Cicero, accende i riflettori su una discriminazione stridente: i DS reggenti ricevono riconoscimento e compensi, ma i loro collaboratori – fondamentali per il funzionamento delle scuole – restano invisibili al contratto. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

