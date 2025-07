Brescia fallito e rinato ? Cellino ostacola il nuovo progetto | nodi stadio nome e simbolo

Dopo 114 anni di storia, il Brescia Calcio si trova a un punto di svolta: escluso dal calcio professionistico, il club affronta una sfida cruciale per il proprio futuro. La decisione della FIGC, che metterà in discussione non solo la posizione in campo ma anche il nome e i simboli storici della squadra, solleva molte domande sul ruolo di Cellino e sui nodi irrisolti del progetto. È un momento di rinascita o di fine?

Oggi 4 luglio 2025 la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha comunicato ufficialmente l'esclusione del Brescia Calcio dal calcio professionistico. Dopo 114 anni di storia la squadra lombarda non ha ottenuto la licenza nazionale per il campionato di Serie C 202526. Il comunicato FIGC ha confermato quanto già da tempo era stato accertato e dichiarato che la società "non ha soddisfatto tutte le condizioni e i requisiti necessari per l'ottenimento della licenza", a causa di debiti, mancati versamenti e inadempienze amministrative. Il club, sotto la proprietà di Massimo Cellino dal 2017, non ha pagato la tassa di iscrizione alla Serie C, né ha depositato la garanzia da 350.

