Shock in Inghilterra Thomas Partey accusato di stupro | il punto

Shock in Inghilterra: Thomas Partey è stato accusato di stupro, una notizia che scuote il mondo del calcio e non solo. Mentre il calciomercato infiamma le voci e le trattative, emergono eventi drammatici e imprevedibili che ci ricordano quanto possa essere fragile la vita degli sportivi. Dopo il dolore per la perdita di Diogo Jota, ecco un’altra notizia che ci lascia senza parole: Thomas Partey è...

Entrati ormai in luglio è il calciomercato a farla da padrone, in Italia come nel resto del mondo, ma capita a volte di dover dare notizie che riguardano calciatori ma che con lo sport non hanno nulla a che fare. Ancora sensibilmente provati dalla morte di Diogo Jota, eccoci oggi con un altro evento shock questa volta proveniente dall’Inghilterra, di natura totalmente diversa ma che ugualmente non avremmo mai voluto raccontare: Thomas Partey è stato accusato di stupro dal Metropolitan Police Service, e dovrà rispondere di ben 6 capi d’accusa ai danni di tre donne diverse. I fatti in causa sarebbero avvenuti fra il 2021 e il 2022, e l’ormai ex giocatore dell’Arsenal (da qualche giorno è svincolato dopo la naturale scadenza del contratto), dovrà ora presentarsi il 5 agosto presso la Corte Magistrale di Westminster per rispondere di tali accuse. 🔗 Leggi su Sololaroma.it