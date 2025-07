La testimonianza del carabiniere che ha salvato un operaio | Avvolto dalle fiamme in auto | GUARDA

Un gesto di coraggio e prontezza che ha fatto la differenza. La testimonianza del Maresciallo Capo Gregorio Assanti, protagonista di un salvataggio eroico, ci porta nel cuore dell’intervento al distributore di GPL di Via..., dove il rapido intervento dei carabinieri ha evitato una tragedia. Scopri come l’umanità e il sangue freddo si sono uniti in un momento di grande tensione.

“Questa mattina siamo stati chiamati per un incendio che pensavamo fosse il solito incendio estivo. Sul posto abbiamo capito che si trattava di un incendio di ben altra natura. Mentre ci stavamo coordinando per salvare più persone possibili, abbiamo sentito una prima deflagrazione” il Maresciallo Capo Gregorio Assanti che con i colleghi Carabinieri era impegnato nei primi minuti dei soccorsi racconta cosa ha visto al distributore di gpl di Via dei Gordiani a Roma esploso questa mattina. “Le fiamme hanno avvolto un'autoambulanza e un'autovettura che aveva una persona a bordo. Un uomo che lavora nel distributore. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La testimonianza del carabiniere che ha salvato un operaio: “Avvolto dalle fiamme in auto” | GUARDA

