Milano 29enne con problemi psichiatrici accoltella 20 volte il padre 72enne arrestato per tentato omicidio anziano fuori pericolo di vita

Un dramma familiare scuote Milano: un giovane di 29 anni, affetto da problemi psichiatrici, ha aggredito il padre di 72 anni con almeno 20 fendenti, colpendolo al volto, al collo e al petto. L'uomo, ora ricoverato in gravi condizioni, è stato arrestato per tentato omicidio, ma fortunatamente le sue condizioni sono stabili. Un episodio che riaccende il dibattito sulla salute mentale e la sicurezza.

L'uomo √® stato accoltellato almeno 20 volte al viso, al collo e al petto ma dopo un delicato intervento, non sarebbe in pericolo di vita, anche se rischia danni permanenti ad un occhio A Milano, un 29enne con problemi psichiatrici ha accoltellato 20 volte il padre di 72 anni mentre questi era. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it ¬© Ilgiornaleditalia.it - Milano, 29enne con problemi psichiatrici accoltella 20 volte il padre 72enne, arrestato per tentato omicidio, anziano fuori pericolo¬†di¬†vita

