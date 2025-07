Vino birra pizza e tagliatelle | le sagre da gustare dal 4 al 6 luglio in Emilia Romagna

Se siete appassionati di tradizioni, sapori autentici e divertimento, non potete perdere le sagre in Emilia Romagna dal 4 al 6 luglio! Tra vino, birra, pizza e tagliatelle, vivremo un weekend ricco di emozioni, musica dal vivo e atmosfere conviviali. Scoprite gli appuntamenti imperdibili, gli orari e lasciatevi coinvolgere da un’ondata di gusto e allegria che renderà questa estate indimenticabile. Preparate i calici e i piatti: la festa sta per cominciare!

Anche questo fine settimana non mancheranno piatti tradizionali, musica live, feste di paese e degustazioni: ecco tutti gli appuntamenti e gli orari per partecipare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vino, birra, pizza e tagliatelle: le sagre da gustare dal 4 al 6 luglio in Emilia Romagna

