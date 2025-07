tra borseggiatori e voglia di mare le vacanze di carlo conti e leonardo pieraccioni in montagna

Tra borseggiatori e voglia di mare, le vacanze di Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni si svolgono tra panorami mozzafiato e risate spumeggianti. Due amici inseparabili, uniti dall’amore per il divertimento e la spontaneità , hanno scelto le Dolomiti come sfondo per una stagione estiva all’insegna dell’allegria. La loro amicizia autentica e il racconto delle giornate montanare coinvolgono e ispirano, dimostrando che il vero spirito di vacanza sta nel condividere momenti speciali.

Firenze, 4 luglio 2025 – Quello preferisce il mare, l'altro non disprezza il fresco della montagna. Amici amici e poi si ritrovano a litigare anche in vacanza. No, dai, non è vero. Scherzano, come fanno sempre. Stiamo parlando di due eterni amici, quasi fratelli, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni che hanno deciso di trascorrere le vacanze estive insieme sulle Dolomiti, documentando la loro avventura montanara con ironia e affetto sui social. In uno scatto esilarante su Instagram, Pieraccioni scherza sulla possibilità di borseggi nelle località turistiche alpine, indicando ironicamente Carlo Conti come sospetto borseggiatore: "Importante: se prendete il bus sulle Dolomiti occhio ai borseggiatori.