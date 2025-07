In Germania il grande caldo sgretola le autostrade Riparazioni d’urgenza su più tratte

Riparazioni di urgenza sulle autostrade tedesche, dopo che il grande caldo dei giorni scorsi ha fatto gravemente rovinato tratti di asfalto. Si sono raggiunte temperature di 39 gradi che hanno compromesso il manto stradale in diverse tratte, causando ingorghi stradali e code che hanno intrappolato gli automobilisti per ore. Il fenomeno, noto come "blow-up", si verifica quando il calcestruzzo si espande ma non ha spazio a disposizione, causando improvvise fratture o crepe. Colpisce principalmente autostrade vecchie, molto trafficate o precedentemente riparate durante le alte temperature. Le prime riparazioni sono in corso su un tratto autostradale nella trafficata area della Ruhr, che verrà completamente chiuso in una direzione da questa sera a lunedì mattina.

