Farmaceutica Confalone Novartis | Europa e Italia restino al passo con innovazione

In un settore in rapida evoluzione come quello farmaceutico, innovazione e competenze sono la chiave per creare valore e posizionarsi all’avanguardia. Tuttavia, Europa e Italia stanno perdendo terreno nella capacità di attrarre investimenti e studi clinici. È urgente semplificare le procedure e sfruttare strumenti fiscali per rendere il nostro continente più competitivo. Solo così potremo garantire un futuro ricco di progresso e opportunità.

(Adnkronos) – “Studi clinici, innovazione e competenze sono un’opportunità fondamentale di generazione di valore. Europa e Italia stanno perdendo posizioni in classifica in termini di capacità di attrarre innovazione. Abbiamo bisogno di semplificare le procedure di avvio e di attivazione degli studi clinici, e di utilizzare la leva fiscale per rendere il Paese più attrattivo”. . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Farmaceutica, Confalone (Novartis): “Europa e Italia restino al passo con innovazione”

In questa notizia si parla di: europa - italia - innovazione - farmaceutica

Milan-Bologna 0-1 (90?): fallimento totale. Sfugge Coppa Italia ed Europa - Al termine del secondo tempo di Milan-Bologna, la finale della Coppa Italia 2024-2025 si è rivelata un fallimento totale per i rossoneri.

CONSIGLIERE REGIONALE POLESE: “FARMACEUTICA SETTORE STRATEGICO PER IL PAESE. INVESTIRE IN RICERCA E INNOVAZIONE È DOVERE DELLE ISTITUZIONI” Vai su X

Farmacie protagoniste della nuova sanità europea. L’Italia modello virtuoso da valorizzare Oggi a Bruxelles, al Parlamento Europeo, nel corso della tavola rotonda “Verso un modello ottimale per la regolazione dei mercati farmaceutici in Europa”, ho evidenzia Vai su Facebook

Farmaceutica, Confalone (Novartis): Europa e Italia restino al passo con innovazione; L’industria farmaceutica corre, ma il sistema la frena; Farmaci: Italia da record ma servono scelte veloci e coraggiose su governance e innovazione.

Farmaceutica: Confalone (Novartis), ‘in Italia ecosistema più accessibile a innovazione’ - “Per rendere l’Italia un ecosistema più accessibile e più favorevole all'innovazione bisognerebbe fare leva sull'accelerazione dei tempi di accesso ai farmaci e sul superamento del probl ... Segnala msn.com

Imprese. Farmaceutica sempre più forte. «L'Europa però cambi rotta» - All’assemblea di Farmindustria il presidente Cattani avverte che se dovessero arrivare dazi americani del 10% si perderebbero 2,5 miliardi di euro di ricavi ... Si legge su msn.com