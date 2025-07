Fiorella Mannoia | ecco la scuola per chi lavora nei centri antiviolenza

In un momento storico in cui la lotta contro la violenza di genere richiede dedizione e professionalità, nasce a Roma una novità fondamentale: la prima Scuola di Formazione Nazionale Permanente per Operatrici dei Centri Antiviolenza. Promossa dalla Fondazione Una Nessuna Centomila e sostenuta da Cristina Fogazzi, questa iniziativa si propone di rafforzare le competenze di chi si impegna quotidianamente per proteggere e supportare le donne vittime di violenza. Un passo deciso verso un futuro più sicuro e solidale.

Roma, 4 lug. (askanews) - Nasce a Roma, presso la Casa Internazionale delle Donne, la prima Scuola di Formazione Nazionale Permanente per Operatrici dei Centri Antiviolenza. Un progetto, promosso dalla Fondazione Una Nessuna Centomila e sostenuto da Cristina Fogazzi, imprenditrice e founder di Veralab. La scuola mira a diventare un punto di riferimento qualificato per la formazione permanente di chi lavora nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere, ed è nata con l'esigenza di mettere insieme pratiche maturate in decenni d'esperienza al fianco delle donne, migliorarle, aggiornarle e condividerle.

