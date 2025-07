Norris spiega come fanno i piloti F1 a bere durante i GP e perché l'acqua non diventa subito calda

Se pensate che i piloti di F1 si limitino a sorbirsi l’acqua tra una curva e l’altra, vi sbagliate di grosso. Lando Norris, nel suo coinvolgente video TikTok sulla McLaren, svela tutti i trucchi e i segreti su come i campioni della velocità riescono a idratarsi durante le gare. Scoprite perché, nonostante le temperature elevate, l’acqua non si scalda immediatamente e come questa strategia influisce sulle loro prestazioni. Continua a leggere.

In un video apparso sul canale TikTok della McLaren, Lando Norris ha spiegato in modo dettagliato come fanno i piloti a bere durante i Gran Premi di Formula 1. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: norris - fanno - piloti - bere

Nel verde Red Bull Ring, Lando Norris ha conquistato la settima vittoria in carriera cogliendo un successo tutt'altro che scontato, nonostante partisse dalla pole position. Oscar Piastri, dal canto suo, lo ha infatti pressato per tutta la gara, arrivando anche pericol Vai su Facebook

Norris spiega come fanno i piloti F1 a bere durante i GP e perché l'acqua non diventa subito calda; Lando Norris e la questione bevande in F1; F1, colpo di scena in Arabia Saudita: Norris contro il muro. Verstappen pole. La griglia.

F1: 'GOAT' Hamilton, Alonso, Verstappen e Norris fanno il pilota definitivo - MSN - Callum Voisin, pilota di Formula 3, ha dovuto creare il suo pilota ideale e lo ha fatto utilizzando diverse caratteristiche dei più famosi piloti di F1. Secondo msn.com

Classifica piloti | Norris accorcia ancora - MSN - Classifica piloti dopo il GP dell'Azerbaigian. Da msn.com