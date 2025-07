LIVE Errani Vavassori-Cash Watson Wimbledon 2025 in DIRETTA | Paris e Silva vincono il primo set si avvicina l’ingresso dei due azzurri!

Non perdere gli aggiornamenti in tempo reale su Wimbledon 2025! La tensione cresce mentre Errani e Vavassori si preparano a entrare in scena, con le prime emozioni già sul parquet. Paris e Silva conquistano il primo set, avvicinando gli azzurri al grande match. Resta con noi per vivere ogni istante di questa avvincente giornata sul Centrale di Wimbledon!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-CHANKREJCIKOVA (3° MATCH DALLE 12.00) 17.16 ParisSilva vincono il primo set contro la coppia olandese con il parziale di 6-4. Si avvicina il momento di Errani e Vavassori! 16.46 Segnaliamo, purtroppo, la sconfitta di Errani nel primo match della sua giornata: la campionessa Slam saluta il torneo di doppio femminile di Wimbledon dopo che lei e Jasmine Paolini hanno perso contro Chan e Krejcikova per 2-0 (6-3, 6-2). 16.38 Termina anche il secondo match sul Court 15 tra ArevaloPavic e MartinezMunar con i primi che hanno avuto la meglio sulla coppia spagnola, che hanno battuto 2-0 (6-3, 6-2). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Vavassori-Cash/Watson, Wimbledon 2025 in DIRETTA: Paris e Silva vincono il primo set, si avvicina l’ingresso dei due azzurri!

