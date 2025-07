Prevenire le pandemie 17 milioni per rafforzare le dotazioni sanitarie

Per affrontare con efficacia le sfide delle pandemie future, la Toscana investe 17 milioni di euro nel rafforzamento delle dotazioni sanitarie. Questo intervento strategico, destinato alle aziende del sistema sanitario regionale, mira a migliorare la capacità di prevenzione e risposta dell’intera regione. Con l’acquisto di oltre 1.800 apparecchiature vitali come cappe e frigoriferi, si potenzia la sicurezza dei cittadini e si rafforza il sistema sanitario. Un passo decisivo verso una sanità più resiliente e preparata.

Firenze, 4 luglio 2025 - Un finanziamento di 17 milioni di euro a favore delle Aziende del sistema sanitario per l'acquisto e la sostituzione di attrezzature sanitarie e scientifiche essenziali e potenziare la capacità di risposta della Toscana a eventuali future emergenze sanitarie, rafforzando la prevenzione e la gestione delle pandemie. In totale sono 1863 attrezzature, tra apparecchiature di laboratorio come cappe, congelatori, frigoriferi, sistemi di radiografia portatile o sistemi per il monitoraggio del paziente. Le risorse, si legge in una nota della Regione Toscana, sono parte integrante del Piano PanFlu. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prevenire le pandemie, 17 milioni per rafforzare le dotazioni sanitarie

In questa notizia si parla di: sanitarie - pandemie - milioni - prevenire

Che fine ha fatto l'ospedale Covid della Fiera di Milano? Marzo 2020, l'Italia viene chiusa per la pandemia e a Milano viene allestito un ospedale ad hoc in due padiglioni della Fiera, sotto la supervisione di Guido Bertolaso e ai 25 milioni arrivati da seimila d Vai su Facebook

Prevenire le pandemie, 17 milioni per rafforzare le dotazioni sanitarie; Infezioni nosocomiali: nuove linee guida dell’OMS; Tagli ai fondi USA per la salute globale, SIMIT: “Rischi per malattie infettive e prevenzione delle pandemie”.

Prevenire le pandemie: 17 milioni per rafforzare le dotazioni - Un finanziamento di 17 milioni di euro a favore delle Aziende del sistema sanitario per l'acquisto e la sostituzione di attrezzature sanitarie e ... Secondo ilcittadinoonline.it

Prevenire le pandemie, 17 milioni per rafforzare dotazioni sanitarie e scientifiche - Un finanziamento di 17 milioni di euro a favore delle Aziende del sistema sanitario per l'acquisto e la sostituzione di attrezzature sanitarie e ... Da gonews.it