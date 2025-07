Prima le visite poi la firma | Honest Ahanor è un nuovo giocatore dell’Atalanta

Prima le visite mediche, poi la firma: così si delineano le mosse di calciomercato dell’Atalanta. Honest Ahanor, giovane promessa classe 2008, approda dai rossoblù del Genoa, dove ha già esordito in Serie A. Un acquisto che promette grandi soddisfazioni e che rafforza il futuro della squadra nerazzurra. La sua crescita sarà sicuramente da seguire con attenzione.

