Omicidi di Villa Pamphili i genitori di Anastasia parlano ai pm di Roma | Kaufmann un assassino? Non ce lo immaginavamo

Arrivano i genitori di Anastasia a Roma, sconvolti e increduli davanti alla drammatica realtà degli omicidi di Villa Pamphili. La loro testimonianza ai pm di piazzale Clodio rivela un dolore profondo e un senso di shock: «Non avremmo mai immaginato che quell’uomo potesse fare una cosa del genere». L’attenzione ora si concentra sulla richiesta di estradizione di Francis Kaufmann, sospettato di aver spezzato vite innocenti, e sull’intersezione tra giustizia e umanità.

Sono arrivati a Roma i genitori di Anastasia, la donna di origine russa trovata senza vita a Villa Pamphili assieme alla figlia Andromeda, di pochi mesi, per la cui morte è accusato l’americano Francis Kaufmann. I familiari della donna sono stati ascoltati dagli inquirenti di piazzale Clodio, a cui hanno detto: «Non avremmo mai immaginato che quell’uomo potesse fare una cosa del genere. Siamo sconvolti ». L’estradizione di Kaufmann in Italia. Kaufmann, accusato del duplice delitto di Villa Pamphili, dovrebbe essere estradato in Italia la settimana prossima. L’uomo al momento si trova in Grecia, dove è stato arrestato. 🔗 Leggi su Open.online

