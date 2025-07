Peaky Blinders 7 si farà o no? Cosa sappiamo

Ancora nulla di ufficiale riguardo alla settima stagione della serie, ma le speranze sono alte: il film "The Immortal Man" potrebbe rappresentare un’anteprima o un prolungamento della saga. I fan, affezionati a Tommy Shelby e alla sua intricata rete di potere, si chiedono se questa sarà l’ultima volta che vedranno i Peaky Blinders in azione. Resta da scoprire se il futuro televisivo di questa icona britannica continuerà ancora o si concluderà con questa nuova produzione.

«Il passato non è un mio problema. E il futuro non è una delle mie preoccupazioni». Sebbene per Tommy Shelby, interpretato magistralmente da Cillian Murphy, ciò che conta sia solo il presente, non può dirsi lo stesso per i fan di Peaky Blinders, in attesa di conoscere il futuro della saga. È in lavorazione un film, dal titolo The Immortal Man, che riporterà in scena l’amato protagonista e i suoi alleati nella criminalità di Birmingham. Ancora senza data, è previsto per il 2025 ma date le scarse notizie in merito potrebbe anche arrivare nel 2026. Eppure potrebbe non segnare la fine degli Shelby: secondo i tabloid inglesi, la Bbc sta preparando anche la settima stagione. 🔗 Leggi su Lettera43.it