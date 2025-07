CMcom – Como un altro colpo | è ufficiale l’acquisto di Jayden Addai

Il Como si conferma protagonista nel mercato estivo, con un triplo colpo che sta facendo parlare gli appassionati di calcio. Dopo Baturina e Jesus Rodriguez, ecco arrivare Jayden Addai, un talento emergente che promette di infiammare i tifosi. Con l’accordo fino al 2030, il club dimostra ambizione e visione a lungo termine. La squadra di Cesc Fà bregas si sta costruendo un futuro ricco di speranze e grandi sfide.

Il Como non si ferma e ufficializza il terzo colpo di mercato in entrata di questa finestra estiva. Dopo l'arrivo dalla Dinamo Zagabria di Martin Baturina e dal Betis Siviglia di Jesus Rodriguez, il club lombardo comunica anche l'ingaggio dall'AZ Alkmaar dell'esterno offensivo olandese Jayden Addai. Il calciatore classe 2005 passa alla corte di Cesc Fabregas per un corrispettivo di 14 milioni di euro e ha firmato un contratto fino a giugno 2030.