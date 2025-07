Romania il VIDEO di Omar Farang Zin prima dell’attacco dell’orsa che difendeva i suoi piccoli il 48enne percorreva in moto la Transfagarasan

România ha appena perso Omar Farang Zin, il coraggioso esploratore che, prima dell’attacco dell’orsa difendendo i suoi piccoli, percorreva con entusiasmo la celebre Transfagarasan. Il suo viaggio scrive una nuova pagina di avventura e passione, lasciando un ricordo indelebile di libertà e scoperta. Un tragico finale che ci invita a riflettere sulla meraviglia e i rischi della natura selvaggia.

Il corpo senza vita di Zin è stato recuperato in una zona impervia nei pressi della diga di Vidraru, nel distretto di Arge?, a circa 500 metri dalla celebre Transfagarasan DN7C Era partito alla scoperta di uno dei percorsi montani più spettacolari d’Europa, la Transfagarasan, la leggendaria s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Romania, il VIDEO di Omar Farang Zin prima dell’attacco dell’orsa che difendeva i suoi piccoli, il 48enne percorreva in moto la “Transfagarasan”

In questa notizia si parla di: romania - omar - farang - prima

Motociclista lombardo sbranato da un orso in Romania, Omar Farang Zin ha filmato la sua morte: “Che bello, viene verso di me” - Tragedia sulla Transfagar?an, una delle strade più suggestive della Romania, dove un motociclista lombardo ha perso la vita in modo drammatico.

Omar Farang Zin, un italiano di 48 anni originario di Samarate, in provincia di Varese, è morto sbranato da un orso su una strada panoramica dei Carpazi, in Romania Vai su Facebook

Omar Farang Zin, chi era il motociclista di 48 anni ucciso dall'orso in Romania: la casa a Samarate, i viaggi, i filmati nel cellulare; Omar Farang Zin, motociclista italiano ucciso da un'orsa in Romania: attaccato mentre cercava di filmarla. Il; “Che bello l’orsa si avvicina”, poi viene trascinato in un burrone e sbranato: il video choc pubblicato da Omar Farang Zin prima della morte.

Motociclista ucciso da un orso in Romania, il video di Omar Farang Zin prima della morte: “Che bello, viene verso di me” - Poco prima di essere ucciso si stava girando un video mentre cercava di nutrire un’orsa con i suoi cuccioli. Come scrive ilgiorno.it

“Che bello l’orsa si avvicina”, poi viene trascinato in un burrone e sbranato: il video choc pubblicato da Omar Farang Zin prima della morte - Il turista lombardo di 48 anni è stato ucciso da un’orsa mentre era in viaggio in Romania. Scrive msn.com