Charlie Hebdo risveglia la Francia sulla libertà d'espressione (Di mercoledì 23 settembre 2020) "Vivo sotto la protezione della polizia da cinque anni - dice Marika Bret, responsabile delle risorse umane dell'équipe di Charlie Hebdo -. Lunedì scorso gli ufficiali della mia scorta hanno ricevuto minacce precise e circostanziate. Ho avuto dieci minuti di tempo per raccogliere le mie cose e lasciare la mia casa. Sono pochi dieci minuti per abbandonare una parte della propria esistenza, è una violenza. Io non tornerò a casa mia a causa di un odio dilagante, quell'odio che comincia sempre con una minaccia destinata a installare la paura. E sappiamo come può finire…".Lo sappiamo bene. Cinque anni e nove mesi fa (7 gennaio 2015) la strage nella redazione di Charlie Hebdo. Tra poco (il 13 novembre) saranno cinque anni, dal Bataclan, il compimento di ...

