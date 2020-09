Caso Suarez, Juventus tranquilla: i retroscena sull’esame (Di mercoledì 23 settembre 2020) Nella giornata di ieri, la Procura di Perugia ha aperto un fascicolo d’indagine riguardante l’esame di italiano che Luis Suarez ha svolto e successivamente superato nella giornata di giovedì 17 settembre. Secondo le prime ricostruzioni, tenendo anche conto delle prime intercettazioni, il test B1, valido per il rilascio di un documento utile per un futuro ottenimento del passaporto comunitario, sarebbe stato concordato precedentemente ed il punteggio finale assegnato prima che l’esame si svolgesse. Ora sono in corso le indagini, ma al momento la Juventus non risulterebbe parte attiva nella vicenda, ragion per cui dalle parti di Torino filtrerebbe una certa tranquillità. Resta solamente da capire chi siano i mandanti di questa intricata situazione, ricordando che l’Università per Stranieri di Perugia non ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Nella giornata di ieri, la Procura di Perugia ha aperto un fascicolo d’indagine riguardante l’esame di italiano che Luisha svolto e successivamente superato nella giornata di giovedì 17 settembre. Secondo le prime ricostruzioni, tenendo anche conto delle prime intercettazioni, il test B1, valido per il rilascio di un documento utile per un futuro ottenimento del passaporto comunitario, sarebbe stato concordato precedentemente ed il punteggio finale assegnato prima che l’esame si svolgesse. Ora sono in corso le indagini, ma al momento lanon risulterebbe parte attiva nella vicenda, ragion per cui dalle parti di Torino filtrerebbe una certa tranquillità. Resta solamente da capire chi siano i mandanti di questa intricata situazione, ricordando che l’Università per Stranieri di Perugia non ...

