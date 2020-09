Calciomercato Inter, Vecino dice sì al Napoli: ecco i costi e la formula per il passaggio (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il Napoli fa sul serio per Matias Vecino e in giornata ha intensificato i contatti con l’Inter e l’entourage del giocatore per perfezionare il passaggio in Azzurro. Gattuso punta forte sul centrocampista, caduto ai margini del progetto narazzurro, e spera di poter ammirare presto in campionato le belle prestazioni che ha fornito soprattutto nella passata … L'articolo Calciomercato Inter, Vecino dice sì al Napoli: ecco i costi e la formula per il passaggio Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Ilfa sul serio per Matiase in giornata ha intensificato i contatti con l’e l’entourage del giocatore per perfezionare ilin Azzurro. Gattuso punta forte sul centrocampista, caduto ai margini del progetto narazzurro, e spera di poter ammirare presto in campionato le belle prestazioni che ha fornito soprattutto nella passata … L'articolosì ale laper il

