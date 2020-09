ANSA: caso Suarez, la Procura della Figc apre un’inchiesta (Di mercoledì 23 settembre 2020) La Procura della Figc ha aperto un’inchiesta sulla vicenda dell’esame sostenuto da Luis Suarez a Perugia per acquisire la cittadinanza italiana. Il capo della Procura della Federcalcio, Giuseppe Chinè, ha chiesto anche gli atti dell’indagine della magistratura ordinaria di Perugia. Lo riporta l’ANSA. Foto: Loris Cerquiglini L'articolo ANSA: caso Suarez, la Procura della Figc apre un’inchiesta proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 23 settembre 2020) Laha aperto un’inchiesta sulla vicenda dell’esame sostenuto da Luisa Perugia per acquisire la cittadinanza italiana. Il capoFedercalcio, Giuseppe Chinè, ha chiesto anche gli atti dell’indaginemagistratura ordinaria di Perugia. Lo riporta l’. Foto: Loris Cerquiglini L'articolo, laun’inchiesta proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : ANSA caso Caso Suarez, le parole dell'esaminatore prima della prova - Calcio Agenzia ANSA Anche la Figc apre un'inchiesta sul caso di Suarez

Come previsto, anche la Federcalcio ha deciso di vederci chiaro nella vicenda del passaporto di Luis Suarez. Come rivela l'Ansa, infatti, la Procura della Figc avrebbe aperto un'inchiesta sulla ...

Caso Suarez, le intercettazioni che ora fanno tremare la Juve: e la Figc apre un’inchiesta

Juve-Suarez: emergono nuovi dettagli dall’indagine intorno all’esame di italiano di Luis Suarez. Come riportato in esclusiva dal Corriere della Sera, ci sarebbero infatti alcune intercettazioni (inter ...

