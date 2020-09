Wise Guys raccoglie fondi tramite CrowdFundMe per espandersi in Italia

Leggi su quifinanza

(Di martedì 22 settembre 2020) (Teleborsa) –, uno dei primi acceleratori di startup in Europa,attraverso, unica piattaforma di Crowdinvesting quotata a Piazza Affari, per supportare l’avvio delle operazioni in. L’azienda ha lanciato una campagna di Equity Crowdfunding, con un primo obiettivo di 300mila euro e una scadenza tra due mesi. In una settimana ha già raccolto oltre 130mila euro, che serviranno a finanziare la crescita delle startupne selezionate nell’ambito della call rivolta alle startup tech, con focus sul b2b. Da Novembre 2020 quindiinaugurerà il suo primo programma di accelerazione in(basato a Milano) d’impatto locale e ...