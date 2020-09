Scoperta "per caso" la farsa dell'esame d'italiano a Luis Suarez, "non spiccica 'na parola, ma deve passare" (Di martedì 22 settembre 2020) “Non spiccica ’na parola d’italiano...non coniuga i verbi” e “parla all’infinito”. Si dicono i professori che hanno appena promosso uno studente che non lo meritava. Ma non siamo nel set di un film comico o grottesco. Siamo all’università per Stranieri di Perugia. E lo studente è di quelli illustri. Ovvero il calciatore uruguaiano Luis Suarez che ha sostenuto l’esame d’italiano per ottenere la cittadinanza italiana. Secondo la Procura di Perugia l’esame dell’attaccante è stato truccato e l’esito deciso prima.Tanto che nel registro degli indagati sono finiti la rettrice Giuliana Grego Bolli, il direttore generale Simone Olivieri, ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 22 settembre 2020) “Non’nad’...non coniuga i verbi” e “parla all’infinito”. Si dicono i professori che hanno appena promosso uno studente che non lo meritava. Ma non siamo nel set di un film comico o grottesco. Siamo all’università per Stranieri di Perugia. E lo studente è di quelli illustri. Ovvero il calciatore uruguaianoche ha sostenuto l’d’per ottenere la cittadinanza italiana. Secondo la Procura di Perugia l’’attaccante è stato truccato e l’esito deciso prima.Tanto che nel registro degli indagati sono finiti la rettrice Giuliana Grego Bolli, il direttore generale Simone Olivieri, ...

