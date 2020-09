Rc auto, prezzi in calo nel secondo trimestre 2020 (Di martedì 22 settembre 2020) prezzi in calo nel secondo trimestre del 2020 per quanto riguarda l’Rc auto. Pesano anche gli effetti del coronavirus. Un indagine Ivass sul terzo trimestre 2020 sull’Rc auto evidenzia una sensibile diminuzione dei costi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, ossia del 2019. Fonte foto: https://pixabay.com/it/photos/macchina-ferrari-macchinina-1941670/Rc auto in calo nel terzo trimestre del 2020 “Il prezzo effettivo medio della garanzia r.c. auto per il secondo trimestre del 2020 è di 383 euro, in diminuzione del 5,4 per cento su base annua (circa 22 ... Leggi su newsmondo (Di martedì 22 settembre 2020)inneldelper quanto riguarda l’Rc. Pesano anche gli effetti del coronavirus. Un indagine Ivass sul terzosull’Rcevidenzia una sensibile diminuzione dei costi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, ossia del 2019. Fonte foto: https://pixabay.com/it/photos/macchina-ferrari-macchinina-1941670/Rcinnel terzodel“Il prezzo effettivo medio della garanzia r.c.per ildelè di 383 euro, in diminuzione del 5,4 per cento su base annua (circa 22 ...

