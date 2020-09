PS5 in realtà aumentata? Possiamo già ' collocare' la console in casa

Leggi su eurogamer

(Di martedì 22 settembre 2020) Manca poco più di un mese all'uscita ufficiale di PlayStation 5, ma in questo periodo siamo stati in grado di dare uno sguardo sia alle sue caratteristiche tecniche che al suo design. Forse è proprio il secondo ad aver lasciato i giocatori esterrefatti poiché non si può dire che PS5 non sia "grande" a tutti gli effetti.La domanda che sicuramente si sono posti molti giocatori è: dove posso collocarla? Non essendo ancora uscita è un po' difficile scegliere il suo posto, soprattutto per le sue dimensioni che non passano inosservate. Ecco che però ci viene in aiuto uno studio che, grazie alle sue conoscenze, ha creato una versione dellache utilizza la.Il design è stato creato da Virtual Studio e un'agenzia di design 3D con sede a New York che crea ...