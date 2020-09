Premi 2021: «Loro con le tasche piene, noi bistrattati» (Di martedì 22 settembre 2020) L'esperto di sanità e socialità Bruno Cereghetti: «Un aumento vergognoso che non trova giustificazione» Leggi su media.tio.ch (Di martedì 22 settembre 2020) L'esperto di sanità e socialità Bruno Cereghetti: «Un aumento vergognoso che non trova giustificazione»

LUGANO - I premi aumentano e, ancora una volta, il Ticino riceve la batosta più forte. Neanche a dirlo, il rincaro più elevato toccherà la Svizzera italiana: 2,1 per cento in più a fronte di una media ...

BELLINZONA – Nuovo aumento dei premi casse malati per il 2021 in tutta la Svizzera e, in particolare in Ticino. Rispetto al 2020, i premi per il prossimo anno nel nostro Cantone aumenteranno del 2,1%.

