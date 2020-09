Paura per Raimondo Todaro, operato d’urgenza: Elisa Isoardi ‘balla da sola’, la reazione della conduttrice (Di martedì 22 settembre 2020) Ballando con le Stelle perde un altro ‘pezzo’: Raimondo Todaro, assoluto protagonista della prima puntata insieme ad Elisa Isoardi, è stato ricoverato d’urgenza in ospedale dove ha subito un intervento a causa dell’appendicite. Immortalato nel post-operatorio, il ballerino sembra ora stare bene. Ma la Paura è stata tanta, specie per la compagna di ballo. È proprio Elisa ad aggiornare – a mezzo Instagram – sulle condizioni di Raimondo. Leggi anche >> Raimondo Todaro e la sua verità sul flirt con Elisa Isoardi: «L’intesa c’è ma ci conosciamo da ... Leggi su urbanpost (Di martedì 22 settembre 2020) Ballando con le Stelle perde un altro ‘pezzo’:, assoluto protagonistaprima puntata insieme ad, è stato ricoverato d’urgenza in ospedale dove ha subito un intervento a causa dell’appendicite. Immortalato nel post-rio, il ballerino sembra ora stare bene. Ma laè stata tanta, specie per la compagna di ballo. È proprioad aggiornare – a mezzo Instagram – sulle condizioni di. Leggi anche >>e la sua verità sul flirt con: «L’intesa c’è ma ci conosciamo da ...

