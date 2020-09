Neri Marcorè ospite fisso a DiMartedì: imitazioni, carriera e curiosità sul comico (Di martedì 22 settembre 2020) Neri Marcorè a DiMartedì: imitazioni, carriera e curiosità sul comico Da questa sera, 22 settembre 2020, Neri Marcorè entrerà a far parte del cast di DiMartedì. Il noto attore e comico marchigiano prenderà il posto lasciato da Gene Gnocchi, passato a inizio stagione a Fuori dal Coro. Nessuna indiscrezione su cosa farà esattamente Marcorè e sulle prossime vittime degli sketch satirici dell’attore e comico. Per Marcorè non si tratta però di un esordio assoluto al fianco di Giovanni Floris: il 10 febbraio 2013, infatti, venne invitato dall’attuale conduttore di DiMartedì per aprire la puntata settimanale di Ballarò al posto di Maurizio Crozza. Ma conosciamo ... Leggi su tpi (Di martedì 22 settembre 2020)Marcorè a DiMartedì:e curiosità sulDa questa sera, 22 settembre 2020,Marcorè entrerà a far parte del cast di DiMartedì. Il noto attore emarchigiano prenderà il posto lasciato da Gene Gnocchi, passato a inizio stagione a Fuori dal Coro. Nessuna indiscrezione su cosa farà esattamente Marcorè e sulle prossime vittime degli sketch satirici dell’attore e. Per Marcorè non si tratta però di un esordio assoluto al fianco di Giovanni Floris: il 10 febbraio 2013, infatti, venne invitato dall’attuale conduttore di DiMartedì per aprire la puntata settimanale di Ballarò al posto di Maurizio Crozza. Ma conosciamo ...

