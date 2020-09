Mes | Fraccaro | ' confronto ma noi continuiamo a dire no'

(Di martedì 22 settembre 2020) Roma, 22 set. (Adnkronos) - "Sul Mes ilnon dovrà essere ideologico, ma noi continueremo ache non lo vogliamo". Lo dice il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo, in un'intervista a 'La Stampa'.

TV7Benevento : Mes: Fraccaro, 'presenta criticità, pensiamo a Recovery fund'... - ItalianPolitics : RT @qui_finanza: MES a orologeria: bomba pronta a esplodere dopo Elezioni Zingaretti insiste, Di Maio glissa e Fraccaro ribadisce che è 'l'… - qui_finanza : MES a orologeria: bomba pronta a esplodere dopo Elezioni Zingaretti insiste, Di Maio glissa e Fraccaro ribadisce ch… - PoliticaNewsNow : Fraccaro: 'Favorevoli a investimenti, ma il Mes è l'ultima spiaggia' - Affaritaliani : I pentastellati Mes-si all’angolo? Fraccaro (5s): “È l’ultima spiaggia” -

Ultime Notizie dalla rete : Mes Fraccaro

Il Pd incalza: sul tavolo di Palazzo Chigi le spine decreti sicurezza e Mes. I timori per le fibrillazioni in casa ... dal sottosegretario Riccardo Fraccaro ai ministri Federico D’Incà, Nunzia Catalfo ...Questione MESin pausa. Per molti, una strategia politica studiata nei dettagli per evitare che il dibattito si infiammi prima delle elezioni regionali, dando un’ idea di non compattezza nella maggiora ...