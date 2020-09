Mes: Conte, 'adesso è questione pregiudiziale, non mi pronuncio' (Di martedì 22 settembre 2020) Roma, 22 set. (Adnkronos) - Il ricorso al fondo Salva Stati per fronteggiare le spese sanitarie? "Le risorse finanziarie sono un problema successivo. Prima bisogna elaborare un piano per rafforzare la sanità, dopodiché andremo a vedere quanto costa questo piano. Sì Mes e no Mes è una questione pregiudiziale su cui non mi pronuncio. Se e quando si porrà il problema lo risolveremo in Parlamento in trasparenza". Così il premier Giuseppe Conte, a margine della presentazione del Rapporto Welfare Index Pmi. A chi gli fa notare che Zingaretti pare avere fretta, "ha fretta? Ne ho anch'io", risponde sicuro il presidente del Consiglio. Leggi su iltempo (Di martedì 22 settembre 2020) Roma, 22 set. (Adnkronos) - Il ricorso al fondo Salva Stati per fronteggiare le spese sanitarie? "Le risorse finanziarie sono un problema successivo. Prima bisogna elaborare un piano per rafforzare la sanità, dopodiché andremo a vedere quanto costa questo piano. Sì Mes e no Mes; unasu cui non mi. Se e quando si porrà il problema lo risolveremo in Parlamento in trasparenza". Così il premier Giuseppe, a margine della presentazione del Rapporto Welfare Index Pmi. A chi gli fa notare che Zingaretti pare avere fretta, "ha fretta? Ne ho anch'io", risponde sicuro il presidente del Consiglio.

