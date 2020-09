Marco D'Amore e Salvatore Esposito: "Dopo Gomorra 5 apriamo un chiosco di taralli" (VIDEO) (Di martedì 22 settembre 2020) Salvatore Esposito e Marco D'Amore pensano a ciò che faranno Dopo Gomorra 5, l'ultima stagione della serie tv, e tra le idee future spunta un chiosco di taralli: ecco il VIDEO postato su Instagram. Gomorra 5 rappresenterà l'ultima stagione della serie tv e i suoi due protagonisti, Salvatore Esposito e Marco D'Amore, hanno annunciato in un VIDEO su Instagram che Dopo la fine della serie potrebbero aprire una pizzeria oppure un piccolo chiosco di taralli. Oggi i numerosi fan della serie tratta dal bestseller di Roberto Saviano hanno dovuto fare i conti con la notizia che ... Leggi su movieplayer (Di martedì 22 settembre 2020)D'pensano a ciò che faranno5, l'ultima stagione della serie tv, e tra le idee future spunta undi: ecco ilpostato su Instagram.5 rappresenterà l'ultima stagione della serie tv e i suoi due protagonisti,D', hanno annunciato in unsu Instagram chela fine della serie potrebbero aprire una pizzeria oppure un piccolodi. Oggi i numerosi fan della serie tratta dal bestseller di Roberto Saviano hanno dovuto fare i conti con la notizia che ...

