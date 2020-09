Maltempo Bologna | strade invase dall’acqua | salvate famiglie bloccate in auto a Rastignano

Leggi su meteoweb.eu

(Di martedì 22 settembre 2020) Un violento temporale si è abbattuto sul Bolognese tra il tardo pomeriggio e la serata di ieri: molte ledall’acqua, con allagamenti diffusi in garage e scantinati, numerosi gli alberi e i rami spezzati dal vento. Decine gli interventi dei Vigili del Fuoco: ai pompieri, con l’aiuto dei sommozzatori, hanno tratto in salvo dueche erano rimastenelle loro, in panne per l’acqua alta. Anche l’asse attrezzato disi è allagato e alcunimobilisti hanno avuto difficoltà, in particolare nel tratto di via Sandro Pertini. In via Olmetola, i Vigili del Fuoco hanno dovuto rimuovere alberi e rami pericolanti. A San Lazzaro, in via Colombara, sono state ...