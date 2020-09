Lecce, duplice omicidio in condominio: uccisi l'arbitro Daniele De Santis e una donna (Di martedì 22 settembre 2020) omicidio in Puglia. Due morti accoltellati a Lecce, vicino alla stazione ferroviaria. Dalle prime notizie trapelate, un violento scontro si è verificato in un condominio di via Montello,... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 22 settembre 2020)in Puglia. Due morti accoltellati a, vicino alla stazione ferroviaria. Dalle prime notizie trapelate, un violento scontro si è verificato in undi via Montello,...

fanpage : L'uomo accoltellato a morte nei pressi della stazione è l'arbitro Daniele De Santis, aveva solo 30 anni - Agenzia_Italia : Duplice omicidio a Lecce, uccisi l'arbitro di serie C Daniele De Santis e la fidanzata - TuttoSalerno : CRONACA: duplice omicidio a Lecce: ucciso l'arbitro Daniele De Santis - Sachin55476477 : RT @Agenzia_Italia: Duplice omicidio a Lecce, uccisi l'arbitro di serie C Daniele De Santis e la fidanzata - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: Duplice omicidio a Lecce, uccisi l'arbitro di serie C Daniele De Santis e la fidanzata -