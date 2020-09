“Io stavo morendo e tu lo sapevi”. GF Vip, Adua Del Vesco in lacrime per la rabbia (Di martedì 22 settembre 2020) Al Grande Fratello Vip si parla della storia naufragata anni fa tra Massimiliano Morra e Adua Del Vesco. Questa sera Alfonso Signorini è voluto tornare sull’argomento chiedendo cosa fosse successo veramente tra loro. Adua Del Vesco ha chiesto di non essere stuzzicata, salvo poi scoppiare a piangere a dirotto ed essere abbracciata da Massimiliano Morra: “Non mi aspettavo quello che hai fatto. Io stavo morendo e tu lo sapevi”. C’è della cenere che non si è mai spenta tra Massimiliano Morra e Adua Del Vesco (lei a proposito della malattia ha detto di non essere guarita al cento per cento). I due si sono scontrati nuovamente stasera al GF Vip e Alfonso Signorini non si è più tenuto ed è ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 22 settembre 2020) Al Grande Fratello Vip si parla della storia naufragata anni fa tra Massimiliano Morra eDel. Questa sera Alfonso Signorini è voluto tornare sull’argomento chiedendo cosa fosse successo veramente tra loro.Delha chiesto di non essere stuzzicata, salvo poi scoppiare a piangere a dirotto ed essere abbracciata da Massimiliano Morra: “Non mi aspettavo quello che hai fatto. Ioe tu lo sapevi”. C’è della cenere che non si è mai spenta tra Massimiliano Morra eDel(lei a proposito della malattia ha detto di non essere guarita al cento per cento). I due si sono scontrati nuovamente stasera al GF Vip e Alfonso Signorini non si è più tenuto ed è ...

