Il Trono di Spade, Kit Harington: "Dopo Jon Snow, non interpreterò più eroi" (Di martedì 22 settembre 2020) Dopo Il Trono di Spade, Kit Harington non ne può più di interpretare eroi silenziosi ed emotivamente repressi e ha deciso di cercare un nuovo tipo di ruoli. Conclusa l'esperienza de Il Trono di Spade, l'inglese Kit Harington ha intenzione di cambiare rotta evitando di interpretare eroi alla Jon Snow. la carriera di Harington, avviata sui palcoscenici londinesi, ha avuto un'impennata con la partecipazione alla serie di culto HBO, ma adesso lui avrebbe intenzione di ripiegare su un altro tipo di personaggi. Dopo la fine de Il Trono di Spade, Kit Harington è apparso nella serie poliziesca procedurale ... Leggi su movieplayer (Di martedì 22 settembre 2020)Ildi, Kitnon ne può; di interpretaresilenziosi ed emotivamente repressi e ha deciso di cercare un nuovo tipo di ruoli. Conclusa l'esperienza de Ildi, l'inglese Kitha intenzione di cambiare rotta evitando di interpretarealla Jon. la carriera di, avviata sui palcoscenici londinesi, ha avuto un'impennata con la partecipazione alla serie di culto HBO, ma adesso lui avrebbe intenzione di ripiegare su un altro tipo di personaggi.la fine de Ildi, Kitè apparso nella serie poliziesca procedurale ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Il Trono di Spade, Kit Harington: 'Dopo Jon Snow, non interpreterò più eroi' - teamamazzoni : buongiorno potrei essermi appena stampata in formato enorme la foto di Theon sul trono di spade - MangaForevernet : ? Il Trono di Spade: info sull'uscita dello spin-off ? ? - cinemaniaco_fb : ?????????????? Il Trono di Spade: l'uscita dello spin-off House of the Dragon confermata nel 2022 - Memorieepeccati : -

Ultime Notizie dalla rete : Trono Spade Tutti i libri di Game of Thrones Esquire Italia Kit Harington svela di essere cresciuto in un ambiente gender fluid

E a proposito del suo personaggio ne Il Trono di Spade, sapevate che Maisie Williams, l’ex interprete di Arya Stark, ha rilasciato su di lui alcune importantissime rivelazioni? Scopriamone di più!

Il Trono di Spade: l'uscita dello spin-off House of the Dragon confermata nel 2022

L'uscita di House of the Dragon, spin-off prequel de Il Trono di Spade, non ha subito ritardi ed è stata confermata per il 2022: 'Non vediamo l'ora di esplorare le origini di Casa Targaryen'. NOTIZIA ...

E a proposito del suo personaggio ne Il Trono di Spade, sapevate che Maisie Williams, l’ex interprete di Arya Stark, ha rilasciato su di lui alcune importantissime rivelazioni? Scopriamone di più!L'uscita di House of the Dragon, spin-off prequel de Il Trono di Spade, non ha subito ritardi ed è stata confermata per il 2022: 'Non vediamo l'ora di esplorare le origini di Casa Targaryen'. NOTIZIA ...