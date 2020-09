“Ho Perso La Battaglia con La Depressione”, Claudio Baima Poma Uccide il Figlio di 11 Anni e si Suicida (Di martedì 22 settembre 2020) Claudio Baima Poma soffriva di depressione da tempo dopo la separazione con la moglie, si è Suicidato a 47 Anni portando con sè anche il Figlio 11enne Andrea sparandogli. “Ho Perso la fiducia, non ho più voglia di soffrire”. Dramma nel Torinese, Claudio Baima Poma, 47 Anni, è stato trovato morto con il Figlio 11enne … Leggi su youreduaction (Di martedì 22 settembre 2020)soffriva di depressione da tempo dopo la separazione con la moglie, si èto a 47portando con sè anche il11enne Andrea sparandogli. “Hola fiducia, non ho più voglia di soffrire”. Dramma nel Torinese,, 47, è stato trovato morto con il11enne …

