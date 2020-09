Giuseppe Conte rassicura il Pd. "Presto riforma Dl Sicurezza e decisione su Mes" (Di martedì 22 settembre 2020) “I commentatori sino all’altro giorno mi descrivevano in bilico, ma io non mi sono mai sentito in bilico. Oggi mi descrivono inamovibile, ma non mi sento inamovibile”. Questo il commento del premier Giuseppe Conte, “soddisfatto” della tornata elettorale di domenica e lunedì. “Sono soddisfatto della squadra digoverno che è coesa. Io non avverto l’esigenza di un rimpasto” ha detto.Incontrando i cronisti a margine del Welfare Index pmi 2021, il presidente del Consiglio ha voluto rassicurare il Partito Democratico su due punti che solo un’ora prima il segretario Nicola Zingaretti aveva rilanciato: immigrazione e Mes. “Per quanto riguarda i decreti Sicurezza: li portiamo al più Presto in Cdm” ha spiegato ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 22 settembre 2020) “I commentatori sino all’altro giorno mi descrivevano in bilico, ma io non mi sono mai sentito in bilico. Oggi mi descrivono inamovibile, ma non mi sento inamovibile”. Questo il commento del premier, “soddisfatto” della tornata elettorale di domenica e lunedì. “Sono soddisfatto della squadra digoverno che è coesa. Io non avverto l’esigenza di un rimpasto” ha detto.Incontrando i cronisti a margine del Welfare Index pmi 2021, il presidente del Consiglio ha volutore il Partito Democratico su due punti che solo un’ora prima il segretario Nicola Zingaretti aveva rilanciato: immigrazione e Mes. “Per quanto riguarda i decreti: li portiamo al piùin Cdm” ha spiegato ...

