Giappone, 5.000 euro di bonus per neo sposi con figli (Di martedì 22 settembre 2020) Il nuovo governo Giapponese punta tutto sulla natalità, per risollevare il calo demografico che minaccia l'economia nipponica. sposi in Giappone (Pixabay)Un piano di natalità che possa rilanciare il paese. La crisi demografica da anni minaccia l'economia Giapponese, tra le più floride al mondo. Per provare ad invertire l'andamento delle nascite, il nuovo governo ha varato una serie di iniziative che , si spera, possano in qualche modo arginare il triste trend. Un bonus per chi decide di sposarsi ed avere figli. Un sostegno per chi si rende disponibile a ripopolare il proprio paese, oltre che a coronare il proprio sogno d'amore. Il nuovo esecutivo, sempre attento ai reali bisogni della popolazione, ha deciso l'assegnazione di ...

