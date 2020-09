Esame truffa Suarez, risponde l’Università: «Procedure corrette e trasparenti» (Di martedì 22 settembre 2020) L’Università di Perugia ha risposto alle accuse in merito a quello che sarebbe un Esame truffa svolto da Luis Suarez Grande caos in mattinata all’Università di Perugia, dove la scorsa settimana Luis Suarez ha svolto l’Esame per ottenere la cittadinanza italiana. La Guardia di Finanza ha svolto diverse indagini, arrivando a concludere che la prova sarebbe stata programmata e quindi una truffa. A rispondere a tali accuse, con un comunicato stampa, è stata la stessa Università. «In merito agli accertamenti in corso, l’Università per Stranieri di Perugia ribadisce la correttezza e la trasparenza delle Procedure seguite per l’Esame sostenuto dal ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 settembre 2020) L’Università di Perugia ha risposto alle accuse in merito a quello che sarebbe unsvolto da LuisGrande caos in mattinata all’Università di Perugia, dove la scorsa settimana Luisha svolto l’per ottenere la cittadinanza italiana. La Guardia di Finanza ha svolto diverse indagini, arrivando a concludere che la prova sarebbe stata programmata e quindi una. Are a tali accuse, con un comunicato stampa, è stata la stessa Università. «In merito agli accertamenti in corso, l’Università per Stranieri di Perugia ribadisce lazza e la trasparenza delleseguite per l’sostenuto dal ...

Gazzetta_it : #Suarez, #truffa per la cittadinanza: esame concordato. La Finanza in Università - ZZiliani : Qualcosa di strano c’era. Prende aereo privato. Sbarca all’Università di Perugia. In mezz’ora sostiene un esame che… - capuanogio : Siamo un paese irriformabile ??????? #Suarez - mikmacr : @OGiannino Oscar, però anche tu, l'oggetto della truffa è l'esame di italiano eh. non la cittadinanza. cosa metti i… - MSpekled : RT @SvartGrenadier: Vi dico la mia. Suarez fa l'esame truffa per venire tesserato dalla Zebra Torino. Come sapete nei vari apparati stat… -